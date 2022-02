I sistemi ipersonici (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un sistema d’arma ipersonico, comunemente ma impropriamente detto “missile ipersonico”, è un ordigno che vola a una velocità superiore a Mach 5. Il numero di Mach (M) è un valore adimensionale definito come il rapporto tra la velocità di un oggetto in moto in un fluido e la velocità del suono nel fluido considerato. Nell’aria, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un sistema d’arma ipersonico, comunemente ma impropriamente detto “missile ipersonico”, è un ordigno che vola a una velocità superiore a Mach 5. Il numero di Mach (M) è un valore adimensionale definito come il rapporto tra la velocità di un oggetto in moto in un fluido e la velocità del suono nel fluido considerato. Nell’aria, InsideOver.

Advertising

Hero9004 : Via #vincenzotrasmissioni In Russia, il dispiegamento dell'infrastruttura per i sistemi ipersonici Kinzhal è in f… -