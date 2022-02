«Ha rifiutato il test anti Covid per non dare il suo Dna ai russi» | ecco perché Macron era seduto a 4 metri di distanza da Putin

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L’immagine di Vladimired Emmanuelseduti adi quattrodurante il vertice a Mosca di lunedì ha fatto il giro del mondo e dei social. Secondo l’agenzia Reuters, che cita due fonti dello staff di, la soluzione si è resa necessariail presidente francese si èdi fare unmolecolare russo-19 per evitare che Mosca entrasse in possesso del suo Dna. Di conseguenza,è stato tenuto adal presidente russo durante i colloqui sulla crisi ucraina a Mosca. Secondo le fonti citate da Reuters,è stato messo dava una scelta: accettare unPcr fatto dalle ...

tertia_optio : RT @LuigiDeBiase: Macron ha rifiutato di sottoporsi al test covid al Cremlino prima dell'incontro con Putin. I francesi non volevano che i… - TribvnvsPlebis : RT @LuigiDeBiase: Macron ha rifiutato di sottoporsi al test covid al Cremlino prima dell'incontro con Putin. I francesi non volevano che i… - akhetaton11 : RT @MarianoGiustino: Perché #Putin ha tenuto a 4 metri di distanza #Macron durante l'incontro sull'#Ucraina e nella conferenza congiunta? P… - Antongiulio2 : RT @MarianoGiustino: Perché #Putin ha tenuto a 4 metri di distanza #Macron durante l'incontro sull'#Ucraina e nella conferenza congiunta? P… - sabribri1977 : RT @AlessandroCere7: #Macron capotavola. Avrebbe rifiutato di sottoporsi a un test molecolare russo quando è arrivato al Cremlino lunedì, m… -

Ultime Notizie dalla rete : rifiutato test

Il Sole 24 ORE

Trova le differenze L'altra autorevole fonte dell'entourage di Macron, ha confermato alla Reuters che il presidente francese hadi sottoporsi al. Tuttavia gli stessi "russi ci hanno ...... presentarsi molto in anticipo per il). Abbiamo semplicemente ritenuto che le condizioni che ... da parte dell'Eliseo, sulla voce secondo la quale il tampone sarebbe statoper non ...Nessun commento, invece, sulla motivazione addotta da alcune delle fonti giornalistiche, in particolare britanniche, secondo le quali il tampone sarebbe stato rifiutato da parte ... presentarsi molto ...Nessun commento sulla motivazione addotta da alcune delle fonti giornalistiche, in particolare britanniche, secondo le quali il tampone sarebbe stato rifiutato da parte francese affinché «il Dna ...