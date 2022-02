Guardiola: «Per battere il Liverpool ci vogliono più di 90 punti» (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato così in conferenza stampa dei 9 punti di distanza sul Liverpool. Le parole del tecnico del Manchester City: «Avremo bisogno di più di 90 punti. Dobbiamo lottare per vincere il campionato. E se vogliamo vincere, dovremo conquistare un’incredibile quantità di punti e di vittorie per tenere dietro un avversario incredibile. Il margine è nullo, dobbiamo vincere tante, tante, tante partite». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Manchester City Pepha parlato così in conferenza stampa dei 9di distanza sul. Le parole del tecnico del Manchester City: «Avremo bisogno di più di 90. Dobbiamo lottare per vincere il campionato. E se vogliamo vincere, dovremo conquistare un’incredibile quantità die di vittorie per tenere dietro un avversario incredibile. Il margine è nullo, dobbiamo vincere tante, tante, tante partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

