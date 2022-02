Grosseto: donna di 49 anni morta nell’auto finita in un canale (Di sabato 12 febbraio 2022) Aveva 49 anni e risiedeva a Grosseto: è stata trovata morta nell'auto, di cui era alla guida, finita dentro il canale San Rocco che corre lungo la strada delle Collacchie, in località Casotto Venezia, a pochi chilometri da Marina di Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 12 febbraio 2022) Aveva 49e risiedeva a: è stata trovatanell'auto, di cui era alla guida,dentro ilSan Rocco che corre lungo la strada delle Collacchie, in località Casotto Venezia, a pochi chilometri da Marina diL'articolo proviene da Firenze Post.

