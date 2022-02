Golf | PGA Tour | Phoenix Open | Molinari partenza tra alti e bassi

(Di venerdì 11 febbraio 2022) In Arizona il primo round deldiè stato sospeso per l’arrivo dell’oscurità con ancora otto giocatori chiamati ad ultimare le 18 buche di apertura. A Scottsdale,per Francesco, 44/o con 70 (-1). Partito dalla buca 10, il torinese ha cominciato con un bogey alla 11 salvo poi realizzare un eagle alla 13 (par 5). Mentre nelle seconde nove il piemontese ha siglato due birdie con altrettanti bogey. Al TPC Scottsdale (par 71) in testa alla classifica, a sorpresa, c’è l’americano Sahith Theegala, momentaneamente primo con “-7” dopo 16. Secondo posto (65, -6) per il sudcoreano Lee Kyoung-hoon, mentre in terza posizione (66, -5) ci sono gli americani Harry Higgs e Brooks Koepka (campione in carica e vincitore anche nel 2015), oltre al canadese Adam ...

Il PGA Championship è uno dei più importanti tornei professionistici di golf statunitensi, seguito ogni anno da migliaia di persone, che quest'anno andrà in onda dal 16 al 22 maggio. I golfisti del PGA Tour lasciano la California per dirigersi in Arizona e darsi battaglia nel WM Phoneix Open (montepremi 8,2 milioni di dollari). L'evento, nato nel lontano 1932 con il nome di ...