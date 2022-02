Fosca Innocenti: anticipazioni seconda puntata di venerdì 18 febbraio 2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Fosca Innocenti - Irene Ferri e Vanessa Incontrada La fiction Mediaset è in buone mani: dietro la macchina da presa di Fosca Innocenti, nuovo progetto con protagonista Vanessa Incontrada, c’è Fabrizio Costa, che di recente ha firmato il successo di Canale 5 Luce dei Tuoi Occhi. Il regista triestino è una garanzia per il genere seriale, avendo firmato molti titoli tra i quali Scomparsa e L’Amore, il Sole e le altre Stelle del ciclo Purchè Finisca bene (del quale ha diretto ben nove film), entrambi interpretati proprio dalla Incontrada. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. 1×02 La Notte degli Imbrogli: C’è un nuovo delitto su cui far luce ad Arezzo, e colpisce Fosca molto da vicino: la vittima è Asia Borghi, una ex compagna di scuola che il vicequestore ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 febbraio 2022)- Irene Ferri e Vanessa Incontrada La fiction Mediaset è in buone mani: dietro la macchina da presa di, nuovo progetto con protagonista Vanessa Incontrada, c’è Fabrizio Costa, che di recente ha firmato il successo di Canale 5 Luce dei Tuoi Occhi. Il regista triestino è una garanzia per il genere seriale, avendo firmato molti titoli tra i quali Scomparsa e L’Amore, il Sole e le altre Stelle del ciclo Purchè Finisca bene (del quale ha diretto ben nove film), entrambi interpretati proprio dalla Incontrada. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio. 1×02 La Notte degli Imbrogli: C’è un nuovo delitto su cui far luce ad Arezzo, e colpiscemolto da vicino: la vittima è Asia Borghi, una ex compagna di scuola che il vicequestore ...

