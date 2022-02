Fabian Ruiz: «Mertens mi ha aiutato moltissimo, mi ha fatto conoscere Napoli» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn raccontando la sua vita sin dal momento in cui si è avvicinato al calcio. «I miei primi ricordi calcistici sono stati vicino a casa mia, intorno al mio quartiere, con mio fratello che è sei anni più grande di me. Dopo la scuola, andavo sempre a giocare con lui e i suoi amici. Nel calcio di strada si impara subito la malizia, giocare con i più grandi mi ha fatto crescere rapidamente e di questo ho approfittato subito quando ho iniziato la mia carriera professionale, diciamo, al Betis che è dove ho iniziato quando avevo 8 anni. Ho dei bei ricordi perché quel tipo di calcio da strada è qualcosa che si è perso al giorno d’oggi, manca vedere quei bambini che giocano per strada con la palla. Noi usavamo le panchine del parco come porte, le ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il centrocampista del, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn raccontando la sua vita sin dal momento in cui si è avvicinato al calcio. «I miei primi ricordi calcistici sono stati vicino a casa mia, intorno al mio quartiere, con mio fratello che è sei anni più grande di me. Dopo la scuola, andavo sempre a giocare con lui e i suoi amici. Nel calcio di strada si impara subito la malizia, giocare con i più grandi mi hacrescere rapidamente e di questo ho approfittato subito quando ho iniziato la mia carriera professionale, diciamo, al Betis che è dove ho iniziato quando avevo 8 anni. Ho dei bei ricordi perché quel tipo di calcio da strada è qualcosa che si è perso al giorno d’oggi, manca vedere quei bambini che giocano per strada con la palla. Noi usavamo le panchine del parco come porte, le ...

