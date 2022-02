Esame di guida | il Tar | stop esaminatori esterni Le autoscuole | attese di sei mesi

Advertising

Psicosociobot : Guida all'esame di monoturbotecnicizzazione - overagaxn : vado a chiamare la scuola guida per fissare l'esame del pratico... l'ansia - softfannibal : okay alla fine ho fatto un'ora di macchina e sono a senigallia lol ho pure fatto un parcheggio a s pazzesko che pen… - itspietrotime : Tra tipo un mese ho l'esame quiz di scuola guida help - himeralive : Maturità, le nuove linee guida: saranno due le prove scritte e il colloquio orale, ma sarà rimodulata la divisione… -

Ultime Notizie dalla rete : Esame guida

SicurAUTO.it

... era a supporto e non in sostituzione di quello presente" Nuovo codice della strada: il foglio rosa che raddoppia e le ultime novità Oggi in Italia l'attesa per l 'diraggiunge anche i ......oggetto di discussione riguarda lo svolgimento del l'di Stato : "È inaccettabile che il ministero non si sia confrontato con la rappresentanza studentesca prima di stilare le linee, ...era a supporto e non in sostituzione di quello presente” Oggi in Italia l'attesa per l'esame di guida raggiunge anche i sei mesi, in certe regioni del Nord, Lombardia, Piemonte e Veneto soprattutto.Milano, 11 feb. (askanews) - La patente? Sempre più lontana. Ancora un nuovo intoppo per gli esami di guida con sessioni che vivono di ritardi cronici. Anche, ma non solo, per la carenza di ...