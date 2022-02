Draghi sulla riforma della giustizia: «Non porremo la fiducia». Cartabia: «La magistratura deve ritrovare credibilità» – Il video (Di venerdì 11 febbraio 2022) «È stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa che ha raggiunto obiettivi importanti: il primo è la condivisione dell’impianto principale della riforma, poi l’impegno ad operarsi con i capigruppo a dare priorità assoluta alla discussione in Parlamento per l’approvazione in tempo utile per l’elezione del prossimo Csm e, infine, il pieno coinvolgimento delle forze politiche». Queste le parole del premier Mario Draghi che, in conferenza stampa, ha parlato della nuova riforma della giustizia targata Marta Cartabia. Il presidente del Consiglio ha parlato di grande apertura da parte delle forze politiche: «L’elemento più importante è che non c’è stato alcun tentativo di imporre la fiducia, soltanto un accordo e una ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) «È stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa che ha raggiunto obiettivi importanti: il primo è la condivisione dell’impianto principale, poi l’impegno ad operarsi con i capigruppo a dare priorità assoluta alla discussione in Parlamento per l’approvazione in tempo utile per l’elezione del prossimo Csm e, infine, il pieno coinvolgimento delle forze politiche». Queste le parole del premier Marioche, in conferenza stampa, ha parlatonuovatargata Marta. Il presidente del Consiglio ha parlato di grande apertura da parte delle forze politiche: «L’elemento più importante è che non c’è stato alcun tentativo di imporre la, soltanto un accordo e una ...

