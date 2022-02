Doc 2- Nelle tue mani: Damiano e la scoperta shock (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anticipazioni Doc2 – Nelle tue mani: siete curiosi di scoprire cosa succederà nella prossima puntata? al centro ci sarà Damiano con una notizia scioccante. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella fiction. Doc-Nelle tue mani è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione, i fan sono rimasti senza parole nel vedere come si è evoluta L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anticipazioni Doc2 –tue: siete curiosi di scoprire cosa succederà nella prossima puntata? al centro ci saràcon una notizia scioccante. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella fiction. Doc-tueè tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione, i fan sono rimasti senza parole nel vedere come si è evoluta L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

LaStampa : Doc nelle tue mani, per non dimenticare gli eroi della lotta al Covid - mlucy944 : RT @RaiNews: La storia è nata su ispirazione di quanto accaduto realmente a Pierdante Piccioni. In seguito ad un incidente stradale, il 31… - ParliamoDiNews : Doc - Nelle tue mani 2, svelato il significato di Cane Blu #mani #svelato #significato #cane - RaiNews : La storia è nata su ispirazione di quanto accaduto realmente a Pierdante Piccioni. In seguito ad un incidente strad… - MontiFrancy82 : Ascolti record per @DocNelleTueMani : la quarta puntata della serie è stata seguita da 6 milioni 344 mila spettator… -