Da Ue via libera al grillo domestico come ‘nuovo cibo’

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione del grillo domestico (Acheta Domesticus) come 'nuovo alimento' nell'Ue. L'ortottero, finora utilizzato come mangime per animali domestici (specie i rettili insettivori, perché è facile da allevare, è molto proteico e poco grasso), è il terzo insetto che viene autorizzato come cibo per gli esseri umani dalla Commissione, dopo la locusta migratoria, autorizzata nel novembre 2021, e la tarma della farina (Tenebrio Molitor), che ha ricevuto l'ok nel luglio 2021. I grilli, per chi vorrà mangiarli, saranno disponibili interi, congelati o essiccati, o in polvere. L'autorizzazione è stata appoggiata dagli Stati membri l'8 dicembre scorso nel comitato apposito, dopo che l'Efsa ha valutato che il consumo dell'insetto, ...

