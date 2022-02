Da oggi non c’è più l’obbligo di mascherina all’aperto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Resta comunque obbligatorio indossarla al chiuso e averla in caso di assembramenti: riaprono anche le discoteche Leggi su ilpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Resta comunque obbligatorio indossarla al chiuso e averla in caso di assembramenti: riaprono anche le discoteche

Advertising

ItaliaTeam_it : ?????????????????????????????????????? ?? Si era infortunato a dicembre, non ha mollato, oggi è sul podio olimpico! #ItaliaTeam |… - AlexBazzaro : Per anni la Costituzione era intoccabile. Guai anche solo a parlarne. Il Parlamento un luogo sacro inviolabile. Og… - Palazzo_Chigi : #GiornodelRicordo, Draghi: Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi e ricordiamo tutti coloro che furono cost… - coldplaysgirl_ : RT @itsteaatime: Miriana: oggi c’era jessi che dormiva vicino a me, è passato Barù e mi fa “non è bella quando dorme?” QUESTA DONNA CHE LO… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Imperia. Malore fatale per un uomo di 71 anni originario del Piemonte, morto oggi all'interno di un albergo dell' estrem… -