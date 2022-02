Crisi Ucraina, gli Stati Uniti: «Mosca potrebbe invadere subito» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Summit virtuale del presidente americano con il premier italiano Mario Draghi e con gli altri leader europei. Lo «Spiegel»: per la Cia guerra al via il 16 febbraio. Europei più prudenti Leggi su corriere (Di venerdì 11 febbraio 2022) Summit virtuale del presidente americano con il premier italiano Mario Draghi e con gli altri leader europei. Lo «Spiegel»: per la Cia guerra al via il 16 febbraio. Europei più prudenti

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato oggi pomeriggio a una videoconferenza con il Presidente Biden, leader Ue e Nato… - ItalyMFA : ??Min @luigidimaio con omologo russo????, Sergey Lavrov. Focus su distensione e negoziati per soluzione diplomatica e… - vaticannews_it : La tensione in #Ucraina cresce di giorno in giorno. Biden ha detto ieri che è una guerra mondiale se americani e ru… - danieledv79 : RT @SIPARISipari: Temo che rimarremo al buio.. Crisi #Ucraina... ?? Spirano venti di guerra..!!! sembra che non freghi niente a nessuno.. V… - Occe64 : Un mondo che con fatica si sta rialzando da una pandemia dolorosa e da una crisi economica e sociale devastante ha… -