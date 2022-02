C’è posta per Te, ricordate l’interprete dei Vip in Tv Olga Fernando? Ecco perché purtroppo non c’è più (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutti ricorderanno Olga Fernando, l’interprete che veniva chiamata da Maria De Filippi per tradurre, in simultanea, tutto quello che dicevano i super vip presenti nelle sue trasmissioni. Una donna molto invidiata, Olga Fernando per via della vicinanza che spesso doveva intrattenere con molti vip con cui ha lavorato. Olga Fernando: l’interprete dei vip E’ stata invidiata dalle donne di tutta Italia per via del suo lavoro: Olga Fernando era l’interprete dei vip. Negli ultimi anni è stata la spalla di Maria De Filippi quando, durante C’è posta per te, invitava super vip stranieri. Uomini e donne di grande successo e dall’innata bellezza. Per fare il suo lavoro, ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutti ricorderannoche veniva chiamata da Maria De Filippi per tradurre, in simultanea, tutto quello che dicevano i super vip presenti nelle sue trasmissioni. Una donna molto invidiata,per via della vicinanza che spesso doveva intrattenere con molti vip con cui ha lavorato.dei vip E’ stata invidiata dalle donne di tutta Italia per via del suo lavoro:eradei vip. Negli ultimi anni è stata la spalla di Maria De Filippi quando, durante C’èper te, invitava super vip stranieri. Uomini e donne di grande successo e dall’innata bellezza. Per fare il suo lavoro, ...

