"Capisco ma amo essere una donna": la frase di Adele fa infuriare i social

Adele ha dominato ancora una volta ai Brit Awards, il premio musicale più famoso del Regno Unito. La star ha vinto come miglior artista, miglior canzone e miglior album dell'anno, portando a un totale di dodici i trofei in carriera, solo uno in meno del record di tredici stabilito da Robbie Williams.

È stata una dimostrazione di dominio colossale e travolgente che, ad essere onesti, è un riflesso accurato del suo posto nell'industria musicale. In un momento in cui il settore si trova in declino ...

Ultime Notizie dalla rete : Capisco amo Dopo le accuse di transofobia, Adele fa la pole dance in un locale gay di Londra ... Adele è la regina, Maneskin a bocca asciutta La 'colpa' di Adele è quella di aver pronunciato queste parole: 'Capisco perché hanno cambiato il nome di questo premio, ma amo davvero essere una donna, ...

