Biathlon | Dorothea Wierer parte 3a nell’inseguimento | i distacchi e i vantaggi sulle avversarie La startlist

(Di venerdì 11 febbraio 2022)ha conquistato la medaglia di bronzo nella sprint alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra è riuscita a salire sul podio ai Giochi per la prima volta a livello individuale, sfatando il tabù a cinque cerchi. L’altoatesina si è inventata un’autentica magia al poligono, rendendosi protagonista di un doppio zero rapidissimo. Una lezione di tiro a segno davvero magistrale impartita dalla 31enne, che si è regalata un magico allora alle spalle della norvegese Marte Roeiseland e della svedese Elvira Oeberg. Il risultato odierno permette adi guardare con ottimismo all’inseguimento in programma domenica 13 febbraio (ore 10.00). In quella gara, infatti, le atlete scatteranno con il ritardo accomulato oggi. In programma 10 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono (due serie a ...