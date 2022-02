Atp Dallas | Seppi si arrende a Brooksby in tre set | gli highlights

Advertising

Ubitennis : ATP Dallas, Pospisil: 'Challenger troppo poveri rispetto ai tornei ATP. Vaccini? Sono per la libertà di scelta' - omoba_sa : RT @minutes_rtd: ATP Dallas tennis ?? Mannarino @ 2.4 Mannarino a set ?? - Frekiej : RT @minutes_rtd: ATP Dallas tennis ?? Mannarino @ 2.4 Mannarino a set ?? - Bumblebhii : RT @minutes_rtd: ATP Dallas tennis ?? Mannarino @ 2.4 Mannarino a set ?? - ayofolamiii : RT @minutes_rtd: ATP Dallas tennis ?? Mannarino @ 2.4 Mannarino a set ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Dallas

il tennista bolzanese cede al terzo set contro l'americano Jenson Brooksby, che la spunta col punteggio di 6 - 3, 3 - 6, 6 - 3.02.00 Tennis,: ottavi di finale - Diretta tv su SuperTennis (212 Sky, 64 digitale terrestre) e live streaming su SuperTenniX, SuperTennis.tv e TennisTv. 02.00 MotoGP, Test a Mandalika: ...In quello stesso anno porta l'Argentina per la prima volta sul tetto del mondo vincendo la coppa Davis (La Repubblica) L’ATP 250 di Buenos Aires è il palcoscenico su cui Delpo cercherà di regalarsi (e ...Non dico altro, solo che mi sarebbe piaciuto vederlo giocare“. [4] J. Brooksby b. A. Seppi 6-3 3-6 6-3 Si deve arrendere al secondo turno dell’ATP di Dallas Andreas Seppi, contro il giovane e ...