ATP Dallas 2022 | risultati 10 febbraio | Adrian Mannarino e Reilly Opelka approdano ai quarti | fuori Andreas Seppi

Advertising

zazoomblog : Atp Dallas 2022: programma orari e ordine di gioco venerdì 11 febbraio - #Dallas #2022: #programma #orari - sportface2016 : #Tennis, il programma di venerdì 11 febbraio al torneo Atp di #Dallas 2022: gli orari e l'ordine di gioco di giorna… - sportface2016 : #Tennis, Atp #Dallas 2022: Andreas #Seppi si arrende al terzo set, Jenson #Brooksby accede ai quarti di finale - zazoomblog : Tabellone Atp Dallas 2022: Fritz guida il seeding Seppi unico azzurro al via - #Tabellone #Dallas #2022: #Fritz - Occe64 : RT @WeAreTennisITA: Il veterano Andreas Seppi dice ancora la sua nel Tour ?????? Nel torneo ATP 250 di Dallas batte il tedesco Altmaier per… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Dallas

Andreas però ha sempre fatto della resilienza uno dei suoi più grandi punti di forza e riesce a far girare la partita di 180 gradi. Nel quarto gioco, complici anche un paio di errori di misura dello ...Tennis Lorenzo Sonego rende semplice un match pieno di insidie, se non altro a bocce ferme. Dopo ...Uniti in questo spicchietto di stagione - supera il taglio del primo turno nel '250' dicon ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Esordio vincente per Andreas Seppi nell' Atp 250 di Dallas 2022. Il tennista azzurro ha infatti superato in tre set Daniel Altmaier con il punteggio di 4 - 6 6 - 3 6 - 4 . Ottima prova di Andreas, che ...