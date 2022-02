Atac, prende fuoco improvvisamente durante la corsa: ”La vettura era in servizio dal 2004” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma. Un incendio improvviso ha distrutto completamente un autobus Atac durante il suo servizio nei pressi di via Casilina, nella Capitale, questa mattina all’alba. Dopo che le fiamme sono divampate, la carcassa dell’autobus ha bruciato per molto tempo, infine l’autobus si è completamente distrutto. Leggi anche: Maxi sequestro da 20 milioni di euro ai Casamonica: confiscate ville di lusso e società tra Roma e provincia Brucia autobus all’alba a Roma Le cause dell’incendio sono ancora da appurare, ma le parole del comunicato Atac sono di per sé abbastanza eloquenti: ”La vettura era in servizio dal 2004”. Dunque, niente di troppo sorprendente a giudicare dall’anagrafe del mezzo. Per fortuna, sono tutti illesi i passeggeri che erano a bordo: ”Non ci sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma. Un incendio improvviso ha distrutto completamente un autobusil suonei pressi di via Casilina, nella Capitale, questa mattina all’alba. Dopo che le fiamme sono divampate, la carcassa dell’autobus ha bruciato per molto tempo, infine l’autobus si è completamente distrutto. Leggi anche: Maxi sequestro da 20 milioni di euro ai Casamonica: confiscate ville di lusso e società tra Roma e provincia Brucia autobus all’alba a Roma Le cause dell’incendio sono ancora da appurare, ma le parole del comunicatosono di per sé abbastanza eloquenti: ”Laera indal”. Dunque, niente di troppo sornte a giudicare dall’anagrafe del mezzo. Per fortuna, sono tutti illesi i passeggeri che erano a bordo: ”Non ci sono ...

