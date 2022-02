Amici 21, Albe a rischio: il gesto inaspettato di LDA (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quando ormai manca poco al serale di Amici di Maria De Filippi, si rilevano delle inaspettate novità in corso al talent. Albe potrebbe non essere ammesso alla fase finale del talent, dal momento è messo in discussione dalla sua stessa insegnante, Anna Pettinelli. Il giovane non reagisce bene al rischio eliminazione, finendo in preda ad una serie di sfoghi durissimi. Nel frattempo, tra le altre novità, ha accesso nella scuola un nuovo allievo cantante di nome Gio Montana. A rincuorare Albe, ci pensa l’amico rivale, LDA. Amici 21, Cosmary torna sui social dopo l’eliminazione e fa una dedica ad Alex La ballerina seguita da Alessandro Celentano ha perso la sfida e abbandonato il programma, allontanandosi così dal ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quando ormai manca poco al serale didi Maria De Filippi, si rilevano delle inaspettate novità in corso al talent.potrebbe non essere ammesso alla fase finale del talent, dal momento è messo in discussione dalla sua stessa insegnante, Anna Pettinelli. Il giovane non reagisce bene aleliminazione, finendo in preda ad una serie di sfoghi durissimi. Nel frattempo, tra le altre novità, ha accesso nella scuola un nuovo allievo cantante di nome Gio Montana. A rincuorare, ci pensa l’amico rivale, LDA.21, Cosmary torna sui social dopo l’eliminazione e fa una dedica ad Alex La ballerina seguita da Alessandro Celentano ha perso la sfida e abbandonato il programma, allontanandosi così dal ...

