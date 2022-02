Un posto al sole: Bianca fa preoccupare tutti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che l’atteggiamento di Bianca preoccupa tutti mentre Marina e Roberto si avvicinano Bianca preoccupa suo padre e sua nonnaUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative all’episodio di oggi ci fanno sapere che Marina partecipa ad un evento di beneficenza senza Fabrizio. Questo atteggiamento infastidisce Lara, infatti, tra le due c’è sempre più rivalità per via di Roberto: tra di loro c’è ancora molta attrazione fisica. Franco e Giulia, invece, si accorgono che la situazione scolastica di Bianca è più disastrosa e preoccupante del previsto. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda come sempre su Rai 3 dalle 20.35 circa. Un ... Leggi su formatonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere che l’atteggiamento dipreoccupamentre Marina e Roberto si avvicinanopreoccupa suo padre e sua nonnaUna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni relative all’episodio di oggi ci fanno sapere che Marina partecipa ad un evento di beneficenza senza Fabrizio. Questo atteggiamento infastidisce Lara, infatti, tra le due c’è sempre più rivalità per via di Roberto: tra di loro c’è ancora molta attrazione fisica. Franco e Giulia, invece, si accorgono che la situazione scolastica diè più disastrosa e preoccupante del previsto. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda come sempre su Rai 3 dalle 20.35 circa. Un ...

