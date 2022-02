UFFICIALE – L’arbitro Doveri per Napoli-Inter (Di giovedì 10 febbraio 2022) L‘AIA, tramite il proprio sito, ha ufficializzato le designazioni per la 25esima giornata di serie A tra Napoli-Inter. Per la sfida contro l’Inter è stato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 10 febbraio 2022) L‘AIA, tramite il proprio sito, ha ufficializzato le designazioni per la 25esima giornata di serie A tra. Per la sfida contro l’è stato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MondoNapoli : Ufficiale - Napoli-Inter, designato l'arbitro del match - - ilnapolionline : UFFICIALE - Per Napoli/Inter è stato designato l'arbitro Doveri - - WhyBetOnMe : @90ordnasselA L'ufficiale di gara è un arbitro e si trova all'interno del RECINTO di giuoco, come Theo Hernandez - luigipapi2 : @AliprandiJacopo protocollo per il 2019/2020 è spiegato dall’Aia nel regolamento ufficiale, aggiornato all’agosto 2… - MondoNapoli : Ufficiale - Venezia-Napoli, designato l'arbitro del match - -