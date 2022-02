Ucraina | ex cancelliere tedesco e oggi dirigente Gazprom Schröder attacca Kiev per favorire Putin Imbarazzo Spd | “Non ci rappresenta”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Berlino torna al centro della politica internazionale ospitando il vertice sull’nel formato Normandia. IlOlaf Scholz si scrolla di dosso le critiche di immobilismo e si riprende la scena che gli era stata finora tolta persino dal suo predecessore Gerhard. L’exsocialdemocratico è pronto a entrare anche nel consiglio d’amministrazione di, la cui assemblea è fissata per il 30 giugno, al posto di Timur Kulibajew, il ricco imprenditore genero dell’ex presidente kazaco Nursultan Nazarbayev.è anche già presidente della commissione societaria di Nord Stream AG e del consiglio di amministrazione Nord Stream 2 AG, i due gasdotti che uniscono la Russia alla Germania. Il settantasettenne è in ottimi rapporti col ...

...lunedì da Joe Biden "a mani vuote" e "le sue rassicurazioni sull'impegno della Germania in... L'obiettivo deltedesco era fugare i dubbi sulla Germania a volte definita debole per ...Ieri il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha incontrato iltedesco Scholz. ...Boris Johnson non ha escluso la possibilità che il Regno Unito assista militarmente l'in ...Quella del cancelliere a Washington è stata una ... e “le sue rassicurazioni sull’impegno della Germania in Ucraina avranno fatto poco per convincere i suoi critici” negli Stati Uniti.Milano, 8 feb. (LaPresse) Sono stati questi i temi al centro dei colloqui a Washington tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e ... '"alto numero di truppe russe schierate lungo il confine ucraino" ...