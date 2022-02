Tour de la Provence 2022 | Filippo Ganna imbattibile nella cronometro iniziale | quarto Battistella

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Su percorsi simili e, soprattutto, con una condizione come questa, batterenellediventa praticamente impossibile. Due su due in stagione nelle prove contro il tempo per il dominatore della disciplina: dopo quella all’Etoile de Bessèges di sabato arriva il bis, sempre in Francia, nel prologodelde la. 7,1 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Berre-l’Étang completamente pianeggianti dove il fenomeno della Ineos Grenadiers in maglia iridata ha potuto scatenare tutti i propri cavalli. Un lampo: tempo di 8.04” alla velocità media di 53.471 km/h. Avversari lontanissimi. Il primo degli umani è il compagno di squadra di, il britannico Ethan Hayter che si assesta in seconda piazza a 12”, mentre a completare il ...