Speed skating, Davide Ghiotto punta alla top-5 nei 10000 metri a Pechino 2022. Nils van der Poel favorito (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cuore e lucidità: serviranno questi ingredienti domani, a partire dalle 09.00 italiane, sul National Speed skating Oval di Pechino (Cina). Il programma delle Olimpiadi Invernali 2022 del pattinaggio pista lunga velocità prevede la prova più lunga e impegnativa: i 10000 metri maschili. Una specialità molto difficile da interpretare: se si parte in maniera troppo “allegra” si corre il rischio di arrivare con poca benzina nel serbatoio; se si ha un approccio troppo conservativo c’è la possibilità di rimanere un po’ con il cerino in mano. Metafore funzionali alla descrizione della distanza, ma indubbiamente sarà anche interessante capire le condizioni del ghiaccio. Il favorito n.1 della vigilia, lo svedese Nils van der ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cuore e lucidità: serviranno questi ingredienti domani, a partire dalle 09.00 italiane, sul NationalOval di(Cina). Il programma delle Olimpiadi Invernalidel pattinaggio pista lunga velocità prevede la prova più lunga e impegnativa: imaschili. Una specialità molto difficile da interpretare: se si parte in maniera troppo “allegra” si corre il rischio di arrivare con poca benzina nel serbatoio; se si ha un approccio troppo conservativo c’è la possibilità di rimanere un po’ con il cerino in mano. Metafore funzionalidescrizione della distanza, ma indubbiamente sarà anche interessante capire le condizioni del ghiaccio. Iln.1 della vigilia, lo svedesevan der ...

