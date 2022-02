“Non lo sa fare!”: Belén Rodriguez e il disastro in diretta TV, impossibile non notarlo (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’esordio da conduttrice di Belén Rodriguez era un evento attesissimo. Proprio durante la diretta, però, qualcosa non è andato Belén Rodriguez: brutto colpo per lei (Mediaset Infinity)E’ arrivata in Italia per fare la modella, Belén Rodriguez, ma in pochissimo tempo si è reiventata e si è riscoperta anche conduttrice. Uno dei primi programmi da lei presentati è stato Pequeños Gigantes, un format dedicato ai bambini. Passo dopo passo, Belén è arrivata sul palco di Tu sì que vales, affiancando altri co-conduttori nel talent di Canale5. Ballerina, cantante, modella e presentatrice, Belén mercoledì sera si è lanciata in una nuovissima esperienza del tutto inedita per lei. L’ha definita il suo sogno da che è arrivata in Italia. Purtroppo, ... Leggi su specialmag (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’esordio da conduttrice diera un evento attesissimo. Proprio durante la, però, qualcosa non è andato: brutto colpo per lei (Mediaset Infinity)E’ arrivata in Italia per fare la modella,, ma in pochissimo tempo si è reiventata e si è riscoperta anche conduttrice. Uno dei primi programmi da lei presentati è stato Pequeños Gigantes, un format dedicato ai bambini. Passo dopo passo,è arrivata sul palco di Tu sì que vales, affiancando altri co-conduttori nel talent di Canale5. Ballerina, cantante, modella e presentatrice,mercoledì sera si è lanciata in una nuovissima esperienza del tutto inedita per lei. L’ha definita il suo sogno da che è arrivata in Italia. Purtroppo, ...

