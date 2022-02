Neve, pioggia e freddo: torna inverno con ciclone di San Valentino (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – freddo e Neve in arrivo, anche a quote basse al Nord. L’inverno si appresta a tornare protagonista con il ciclone di San Valentino: è in arrivo la prima importante perturbazione atlantica del 2022, con pioggia e soprattutto Neve che potrebbe imbiancare anche la Pianura Padana lunedì 14 febbraio. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it prevede un cambiamento delle condizioni meteo a partire dal fine settimana con un anticiclone in ritirata e, soprattutto, da San Valentino. Tra venerdì e domenica ci sarà un graduale calo delle temperature massime al Nord, una diminuzione che potrebbe preparare il campo alle nevicate attese per lunedì 14 febbraio. Il ciclone di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –in arrivo, anche a quote basse al Nord. L’si appresta are protagonista con ildi San: è in arrivo la prima importante perturbazione atlantica del 2022, cone soprattuttoche potrebbe imbiancare anche la Pianura Padana lunedì 14 febbraio. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it prevede un cambiamento delle condizioni meteo a partire dal fine settimana con un antiin ritirata e, soprattutto, da San. Tra venerdì e domenica ci sarà un graduale calo delle temperature massime al Nord, una diminuzione che potrebbe preparare il campo alle nevicate attese per lunedì 14 febbraio. Ildi ...

