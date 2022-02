Mare, Pecoraro Scanio: tutelare polmone blu centrale per pianeta (Di giovedì 10 febbraio 2022) tutelare la biodiversità del Mare Nostrum: è stato ribadito con l'appello lanciato a Napoli, in occasione dell'evento per unaConsensus Conference sulla difesa dei fondali e della fauna marina dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022)la biodiversità delNostrum: è stato ribadito con l'appello lanciato a Napoli, in occasione dell'evento per unaConsensus Conference sulla difesa dei fondali e della fauna marina dal ...

Mare, Pecoraro Scanio: tutelare polmone blu centrale per pianeta ...'Anton Dohrn' e dalla Fondazione UniVerde con la Main Partnership di Renexia."Cambiai persino il nome al ministero dell'Ambiente inserendo la tutela del Mare - ha detto ad askanews Alfonso Pecoraro ...

Mediterraneo, una Consensus Conference per difendere fondali e fauna Per Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione UniVerde, 'la sostenibilità nel Mediterraneo, il più importante mare per storia e cultura, è a serio rischio e non solo per il catrame pelagico dei ...

Mare, Pecoraro Scanio: tutelare polmone blu centrale per pianeta "Cambiai persino il nome al ministero dell'Ambiente inserendo la tutela del Mare - ha detto ad askanews Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde -. Credo che tutelare il ...

Mediterraneo, è tempo di agire: "Consensus Conference sulla difesa di fondali e fauna marina" Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde): "La sostenibilità nel Mediterraneo, il più importante mare per storia e cultura, è a serio rischio e non solo per il catrame pelagico dei ...

