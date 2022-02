M5S, oggi incontro Grillo-Conte: ci saranno anche i big (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si terrà nel primo pomeriggio l’incontro tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e altri big del M5S, tra questi dovrebbero figurare Luigi Di Maio e Virginia Raggi. Il garante del Movimento deve ancora raggiungere Roma: è atteso nella Capitale attorno all’ora di pranzo/primo pomeriggio. Stando a rumors interni, l’incontro per trovare una via d’uscita dopo l’ordinanza del Tribunale Civile di Napoli che ha ‘decapitato’ i vertici grillini potrebbe tenersi a Montecitorio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si terrà nel primo pomeriggio l’tra Beppe, Giuseppee altri big del M5S, tra questi dovrebbero figurare Luigi Di Maio e Virginia Raggi. Il garante del Movimento deve ancora raggiungere Roma: è atteso nella Capitale attorno all’ora di pranzo/primo pomeriggio. Stando a rumors interni, l’per trovare una via d’uscita dopo l’ordinanza del Tribunale Civile di Napoli che ha ‘decapitato’ i vertici grillini potrebbe tenersi a Montecitorio. L'articolo proviene da Italia Sera.

