Love Is In The Air: Hande Ercel e Kerem Bursin Potrebbero Essersi Lasciati! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Love Is In The Air: Hande Ercel e Kerem Bursin, che interpretano Eda e Serkan nella soap opera turca, hanno intrapreso una storia d’amore sul set, dove si sono conosciuti. Ora, però, sembra che si siano definitivamente lasciati… Love Is In The Air è la soap turca che appassiona milioni di telespettatori ogni pomeriggio su Canale 5. Il pubblico, oltre da essere rimasto colpito dalla storia d’amore tra Eda e Serkan, si è anche interessato alle vicende di Hande Ercel e Kerem Bursin. I due attori protagonisti, infatti, si sono innamorati sul set e fidanzati. Ora, però, secondo alcune indiscrezioni Potrebbero Essersi lasciati. Ecco cosa è successo. Love Is In The Air: ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 10 febbraio 2022)Is In The Air:, che interpretano Eda e Serkan nella soap opera turca, hanno intrapreso una storia d’amore sul set, dove si sono conosciuti. Ora, però, sembra che si siano definitivamente lasciati…Is In The Air è la soap turca che appassiona milioni di telespettatori ogni pomeriggio su Canale 5. Il pubblico, oltre da essere rimasto colpito dalla storia d’amore tra Eda e Serkan, si è anche interessato alle vicende di. I due attori protagonisti, infatti, si sono innamorati sul set e fidanzati. Ora, però, secondo alcune indiscrezionilasciati. Ecco cosa è successo.Is In The Air: ...

Advertising

acmilan : ???? LOVE IS IN THE…MUSEUM! ???? Scopri la sorpresa che @socios ha in serbo per i tifosi che saranno allo stadio con… - trash_italiano : CESARE CI FAI BUON VIAGGIO (SHARE THE LOVE) PER OMAGGIARE SKAM? #Sanremo2022 - Alfredo_chz : RT @acmilan: ???? LOVE IS IN THE…MUSEUM! ???? Scopri la sorpresa che @socios ha in serbo per i tifosi che saranno allo stadio con la promo S… - MarcoTroiano8 : RT @acmilan: ???? LOVE IS IN THE…MUSEUM! ???? Scopri la sorpresa che @socios ha in serbo per i tifosi che saranno allo stadio con la promo S… - mandaamaried : @loretje94 hsjsksjhsksjsjshs THANK YOU LORETJE!! you’re the mf BESTTT i love youuuu ahhhh ???? -