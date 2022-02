LIVE Sci di fondo, 10 km Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Therese Johaug trionfa per 4 decimi su Niskanen (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00: Mancano solo alcune atlete di LIVEllo inferiore al traguardo e dunque Therese Johaug può festeggiare il suo secondo oro individuale a Pechino nella 10 km a tecnica classica, argento per la finlandese Kerttu Niskanen a soli 4 decimi, bronzo per la finlandese Krista Parmakoski con un ritardo di 31?5 8.59: Karlsson è dodicesima, prova deludente la sua, come deludente è il 35mo posto di Ganz a 3’01” e il 37mo di Di Centa a 3’02”. La migliore delle azzurre è Comarella, al momento 26ma 8.58: Incredibile sprint di Nepryaeva sul rettilineo finale ma non riesce a sopravanzare Parmakoski per un solo decimo. Russia giù dal podio oggi 8.56: Andersson chiude al quinto posto a 50? da Johaug e sarà la migliore delle ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00: Mancano solo alcune atlete dillo inferiore al traguardo e dunquepuò festeggiare il suo secondo oro individuale a Pechino nella 10 km a tecnica classica, argento per la finlandese Kerttua soli 4, bronzo per la finlandese Krista Parmakoski con un ritardo di 31?5 8.59: Karlsson è dodicesima, prova deludente la sua, come deludente è il 35mo posto di Ganz a 3’01” e il 37mo di Di Centa a 3’02”. La migliore delle azzurre è Comarella, al momento 26ma 8.58: Incredibile sprint di Nepryaeva sul rettilineo finale ma non riesce a sopravanzare Parmakoski per un solo decimo. Russia giù dal podio oggi 8.56: Andersson chiude al quinto posto a 50? dae sarà la migliore delle ...

