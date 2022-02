Advertising

discoradioIT : #Libia: l'#Onu continua a sostenere #Dbeibah come premier - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: 'Con questa mossa il parlamento di #Tobruk sta cercando di riaffermare la propria sovranità nel processo di pace nel pae… - NessunLuogo24 : 'Con questa mossa il parlamento di #Tobruk sta cercando di riaffermare la propria sovranità nel processo di pace ne… - Claudio52330251 : @Claudiomsf1 Il Congo è pieno di materie prime, fra cui soprattutto il litio, inoltre è una colonia francese .... M… - V_Mannello : @Corriere la #Libia, riconoscente verso #USA, #Francia, #Italia ed #ONU .. RINGRAZIA?? -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Onu

LaPresse

L'continua a sostenere Abdelhamid Dbeibah come premier della. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro Stephane Dujarric dopo che il parlamento di Tobruk ha nominato l'ex ministro degli ......positivo su tutto il panorama dei 17 Sdgs (gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall', ... Read More In Evidenza, uomini e mezzi militari circondano edificio del governo a Tripoli 10 ...Lo ha detto durante il briefing con la stampa il portavoce dell’Onu Stéphane Dujarric, citat dai media internazionali, dopo la nomina del Parlamento libico del premier Fathi Bashagha.L'Onu continua a sostenere Abdelhamid Dbeibah come premier della Libia. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro Stephane Dujarric dopo che il parlamento di Tobruk ha nominato l'ex ministro degli ...