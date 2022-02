Kessie in scadenza a giugno: pretese troppo alte (Di giovedì 10 febbraio 2022) Per il centrocampista del Milan vi è stato un forte interessamento del Barcellona ma le pretese dell’ivoriano vanno al di la della proposta dei blaugrana. Il contratto di Kessie è in scadenza a giugno a questo punto non vi sarà altra proposta dal Barca. Franck Kessie in scadenza ancora troppa distanza In realtà la questione sembra essere soltanto economica. Già titolare in coppa d’africa ed al derby contro l’Inter, il mediano pretende un budget non molto conveniente anche ai più blasonati club europei. Uno dei quali sicuramente il Barcellona. I blaugrana hanno mostrato un forte interesse per l’ivoriano mettendo sul piatto un contratto di 5 milioni netti a stagione. Il rifiuto, da parte del giocatore, non prevede altra offerta. Il Barca è ufficialmente fuori alla corsa al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022) Per il centrocampista del Milan vi è stato un forte interessamento del Barcellona ma ledell’ivoriano vanno al di la della proposta dei blaugrana. Il contratto diè ina questo punto non vi sarà altra proposta dal Barca. Franckinancora troppa distanza In realtà la questione sembra essere soltanto economica. Già titolare in coppa d’africa ed al derby contro l’Inter, il mediano pretende un budget non molto conveniente anche ai più blasonati club europei. Uno dei quali sicuramente il Barcellona. I blaugrana hanno mostrato un forte interesse per l’ivoriano mettendo sul piatto un contratto di 5 milioni netti a stagione. Il rifiuto, da parte del giocatore, non prevede altra offerta. Il Barca è ufficialmente fuori alla corsa al ...

Tucoramires1 : @zorrobobi @86_longo Hanno offerto 8 al maiale e 6 a salire a Kessie. Theo non é in scadenza - V_4_l_3 : Piú guardo kessie giocare e più conto i giorni che mancano alla scadenza del suo contratto #MilanLazio - ehisuso : sto contando i giorni che mancano alla scadenza di contratto di kessie come un bambino che aspetta il suo regalo di compleanno - giucolac : Stasera a San Siro due giocatori in scadenza, a quanto pare seguiti dall'inter: #Kessie e #LuizFelipe. Vi do la mia… - Cucciolina96251 : RT @RaimondoDM: ???? Il #Barcellona, informa @sport, ha fatto sapere di non essere più in corsa per l'ingaggio di Franck #Kessie, centrocampi… -