Inter, rinnovo Perisic: tutto è ancora possibile. Le ultime (Di giovedì 10 febbraio 2022) In casa Inter si lavora al rinnovo di Perisic. Situazione su cui non sono ancora perse tutte le speranze Non è mai finita finché non è finita. Il rinnovo del contratto di Ivan Perisic, in scadenza nel prossimo giugno, è tornato possibile negli ultimi giorni. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, sottolineando come non ci sia una preclusione da parte dell’entourage del calciatore, che ha già incontrato la dirigenza nerazzurra proprio ultimamente. La richiesta di 6 milioni annui per il rinnovo non è stata più avanzata dallo staff del giocatore, che ora si mostra disponibile al dialogo. Di sicuro né dalla Bundesliga, né dal Manchester United di Rangnick – che parevano le destinazioni possibili per Ivan Il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) In casasi lavora aldi. Situazione su cui non sonoperse tutte le speranze Non è mai finita finché non è finita. Ildel contratto di Ivan, in scadenza nel prossimo giugno, è tornatonegli ultimi giorni. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, sottolineando come non ci sia una preclusione da parte dell’entourage del calciatore, che ha già incontrato la dirigenza nerazzurra proprio ultimamente. La richiesta di 6 milioni annui per ilnon è stata più avanzata dallo staff del giocatore, che ora si mostra disponibile al dialogo. Di sicuro né dalla Bundesliga, né dal Manchester United di Rangnick – che parevano le destinazioni possibili per Ivan Il ...

Advertising

BabilonaK : Ma il rinnovo? @Inter @brozocrypto - CalcioNews24 : L'#Inter non ha perso le speranze per #Perisic - news24_inter : #Perisic vuole restare all'#Inter: le strade per il rinnovo ??? - Yuro_23 : RT @capuanogio: Incontro tra #Perisic e la dirigenza #Inter: il croato ora apre al rinnovo di contratto che scade in giugno. L'idea di un b… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, svolta Perisic: rinnovo a queste condizioni! Handanovic alla… Buffon -