Il Tottenham pronto a candidarsi per ospitare il Super Bowl (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Tottenham è pronto a presentare un’offerta storica per organizzare il Super Bowl. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese punta ad ospitare nel proprio stadio l’evento nel 2026, forte di legami già stretti con la NFL, con un contratto di 10 anni da 40 milioni di sterline per ospitare due gare di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ila presentare un’offerta storica per organizzare il. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese punta adnel proprio stadio l’evento nel 2026, forte di legami già stretti con la NFL, con un contratto di 10 anni da 40 milioni di sterline perdue gare di L'articolo

