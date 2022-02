Il lungo addio | ora anche Liberation annuncia la morte di Luc Montagnier | certificato depositato in Comune

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Oramai non ci sono dubbi, il Premio Nobel Lucè morto. A darne la notizia certa e certificata è la sezione Checknews della testata francesegrazie aldiin, presso il municipio di Neuilly. Come precedentementeto da Francesoir, è morto presso l’ospedale di Neuilly-sur-Seine. Difficile comprendere ilsilenzio dei grandi media francesi, così come quello delle istituzioni ed infine della famiglia, quest’ultima comprensibilmente colpita dalla perdita. Restano ancora molti i misteri sulla vicenda, come il motivo del decesso. February 10, 2022 I colleghi di Checknews hanno ricevuto due conferme. La prima dalla Dott.ssa Béatrice Milbert, già citata come fonte dalla youtuber ...

Sangiuliano ha aggiunto: 'La memoria delle Foibe, dopo un lungo oblio, è diventata memoria ... Alexandra Henrion - Caude, ha scritto: 'addio caro professore', ma non ha citato il nome di Montagnier; ha parlato di lutto nazionale per uno scienziato. I familiari hanno osservato il silenzio ... Un decesso sul quale a lungo si sono inseguite smentite e conferme, alla quale si aggiunge ora quella di Liberation: il biologo e virologo francese Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel ...