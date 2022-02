Gianello sicuro | “De Laurentiis ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Aurelio Deè il presidente del Napoli dall’ormai lontano 2004. Dopo l’incubo fallimento l’imprenditore ha acquistato la società, portandola dal baratro della Serie C al paradiso chiamato Champions League. Non tutto, però, è rose e fiori. Una parte dei tifosi infatti è ostile al presidente, rimproverandogli pococausa e pochi investimenti su top players. A tal proposito Matteo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Napoli. Napoli, De“Dehaed al Napoli, facendo quadrare ...