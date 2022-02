Edoardo Leo e l’incredibile previsione olimpica ne La mossa del pinguino

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “Era già tutto previsto. Grazie ragazzi!”, scriveLeo sui social per elogiare lo storico successo azzurro nel curling durante le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’attore, sceneggiatore e regista italiano ha abbinato al post una foto ripresa dal film comico ‘Ladel’, diretto nel 2013 da Claudio Amendola (all’esordio come regista), doveLeo interpreta Bruno, guardiano notturno di un museo che convince l’amico Salvatore nella sua bizzarra impresa: diventare campioni di curling per partecipare alle Olimpiadi. Dopo una lunga serie di avventure, Bruno e Salvatore metteranno su una squadra di curling e arriveranno alle Olimpiadi, dove riusciranno a segnare solo un punto grazie alla “del”, da cui il titolo del film....

aveva previsto l'exploit del italiano. Tutto vero. Nel 2013 l'attore romano, 58 anni, debuttava dietro la macchina da presa con La mossa del pinguino, commedia con, Antonello Fassari, Ricky Memphis ed Ennio Fantastichini, in cui a fare da padrone era proprio lo sport giocato con scope e stones, croce e delizia dei quattro scalcagnati protagonisti, ...Con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini,, Valerio Mastandrea. Commedia, Italia, 2016. Durata 97 min. Consigli per la visione +13.Come Smetto quando voglio. C'è un po' del film con Edoardo Leo nella vicenda che vede una banda dedita alla produzione e vendita di capsule dimagranti a base di efedrina a 75 euro a confezione.La mossa del pinguino: cast attori del film con protagonista Edoardo Leo, in onda oggi 10 febbraio su Rai2 Vediamo, ora, il cast di attori del film La mossa del pinguino diretto, come anticipato nel ...