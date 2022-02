"Dovremo fraternizzare anche con quello". No alla quarta dose, ma... vaccino "per sempre": la conferma dell'Aifa (Di giovedì 10 febbraio 2022) La quarta dose a stretto giro di posta dovrebbe non essere necessaria. Più verosimile, però, che si vada verso un richiamo su base annuale: è quanto emerso dall'intervento di Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco. Ospite di Elisir su Rai3, il numero uno dell'Aifa ha risposto chiaramente alla domanda su un'eventuale quarta dose dopo il booster. “Non sarà necessaria una quarta dose, ma un richiamo che auspichiamo annuale. Dovremo forse fraternizzare anche con quello”, ha dichiarato Magrini. Il quale ha poi sottolineato che i dati sull'efficacia del vaccino sono molto confortanti e anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Laa stretto giro di posta dovrebbe non essere necessaria. Più verosimile, però, che si vada verso un richiamo su base annuale: è quanto emerso dall'intervento di Nicola Magrini, direttore generale'Agenzia italiana del farmaco. Ospite di Elisir su Rai3, il numero unoha risposto chiaramentedomanda su un'eventualedopo il booster. “Non sarà necessaria una, ma un richiamo che auspichiamo annuale.forsecon”, ha dichiarato Magrini. Il quale ha poi sottolineato che i dati sull'efficacia delsono molto confortanti e...

