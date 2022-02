Discoteche, riapertura con capienza limitata e mascherine. Le regole (Di giovedì 10 febbraio 2022) Al via nuove regole Covid da venerdì 11 febbraio: via le mascherine all’aperto, aprono le Discoteche ma resta l’obbligo del green pass per gran parte delle attività sociali. Dal 1° marzo cambierà la capienza degli stadi e per arrivare al 100% in primavera. Confermati i colori per le regioni e le disposizioni sul green pass, destinate a durare anche dopo il 31 marzo 2022 quando dovrebbe finire lo stato di emergenza. riapertura Discoteche, al via le nuove regole Venerdì 11 febbraio riaprono le Discoteche con nuove regole: potrà entrare solo chi ha il green pass rafforzato (rilasciato dopo vaccinazione o guarigione), per avere accesso ai locali sarà obbligatoria la mascherina, da tenere sul viso in ogni momento tranne che per consumare ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Al via nuoveCovid da venerdì 11 febbraio: via leall’aperto, aprono lema resta l’obbligo del green pass per gran parte delle attività sociali. Dal 1° marzo cambierà ladegli stadi e per arrivare al 100% in primavera. Confermati i colori per le regioni e le disposizioni sul green pass, destinate a durare anche dopo il 31 marzo 2022 quando dovrebbe finire lo stato di emergenza., al via le nuoveVenerdì 11 febbraio riaprono lecon nuove: potrà entrare solo chi ha il green pass rafforzato (rilasciato dopo vaccinazione o guarigione), per avere accesso ai locali sarà obbligatoria la mascherina, da tenere sul viso in ogni momento tranne che per consumare ...

