Covid:in Calabria calano contagi (1.412) e sei decessi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 1.412 - in lieve calo rispetto ai 1.579 di ieri - i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 8.531 tamponi e il tasso di positività che si ferma al 16,55%. Sei i decessi che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 1.412 - in lieve calo rispetto ai 1.579 di ieri - i nuoviriscontrati nelle ultime 24 ore incon 8.531 tamponi e il tasso di positività che si ferma al 16,55%. Sei iche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono in peggioramento i dati Agenas: l'occupazione dei reparti Covid risale al 29% in Italia e cresce in 8 regioni.… - SLN_Magazine : Covid oggi Calabria, 1.579 contagi e 13 morti: bollettino 9 febbraio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - calabrianewsit : Covid Calabria, Carabinieri Nas sospendono attività 5 punti prelievo nel Reggino - - GraziaAmelia : RT @Miti_Vigliero: Focolaio Covid nel carcere di Vibo, più di 80 detenuti positivi - - TelemiaLaTv : Covid:in Calabria calano contagi (1.412) e sei decessi -