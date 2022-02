Conad Scherma Modica. doppio impegno nel weekend

(Di giovedì 10 febbraio 2022)– Il percorso di qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti vede unnelper la. Si comincia sabato a Bastia Umbra, dove andrà in scena la seconda prova zonale di qualificazione assoluta, con 6 rappresentanti nellain gara nella prova di fioretto maschile: Leonardo Aprile, Matteo Benedetto, Marco Palermo, Mattia Pitino, Emanuele Santoro, Fernando Scalora. Obiettivo per tutti quello di conquistare uno dei 38 posti in palio per la successiva prova nazionale di Lucca del prossimo mese, a cui sono già ammessi gli atleti del gruppo d’élite tra cui Francesco Spampinato e Giorgio Avola; prova nazionale dopo la quale si avranno i primi verdetti sui qualificati alla fase ...

