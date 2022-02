Comune Ardea impugna ordinanza Gualtieri su discarica Roncigliano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – L’Amministrazione Comunale dicontinua a mettere in atto ogni iniziativa utile per la tutela dei cittadini residenti nelle aree limitrofe alladi, sita nel territorio di Albano Laziale al confine con le frazioni di Villaggiotino, Villaggio Valle Gaia, Montagnano e Montagnanello, e per arrivare alla chiusura definitiva dell’invaso. In particolare, è stata disposta l’tiva dell’firmata lo scorso 11 gennaio 2022 dal Sindaco Metropolitano di Roma Capitale, Roberto, attraverso la quale è stata disposta la proroga dell’di luglio 2021 con la quale l’ex Sindaco Metropolitano Virginia Raggi aveva sancito la ripresa dei conferimenti di rifiuti nelladi ...

