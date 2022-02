Carlo positivo al Covid-19, mistero su ultimo contatto con madre (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il principe Carlo, figlio maggiore ed erede al trono della regina Elisabetta II, è in isolamento per essere risultato per la seconda volta positivo al coronavirus. Il Principe di Galles si è detto "profondamente deluso di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester" e cercherà di "riprogrammare la sua visita il prima possibile".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/02/Gb-Carlo-positivo-al-Covid-mistero-su-ultimo-contatto-con-madre 20220210 video 15282452.mp4"/videoL'erede 73enne era risultato positivo anche nel marzo 2020 e aveva trascorso circa una settimana in isolamento nella tenuta di Balmoral in Scozia. Il suo ufficio non ha detto quando è stato ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il principe, figlio maggiore ed erede al trono della regina Elisabetta II, è in isolamento per essere risultato per la seconda voltaal coronavirus. Il Principe di Galles si è detto "profondamente deluso di non poter partecipare agli eventi di oggi a Winchester" e cercherà di "riprogrammare la sua visita il prima possibile".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/02/Gb--al--su--con-20220210 video 15282452.mp4"/videoL'erede 73enne era risultatoanche nel marzo 2020 e aveva trascorso circa una settimana in isolamento nella tenuta di Balmoral in Scozia. Il suo ufficio non ha detto quando è stato ...

