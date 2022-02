Calcio: Lazio, l'infortunio di Immobile non è grave, potrebbe esserci con il Bologna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Sospiro di sollievo in casa Lazio: l'infortunio di Ciro Immobile non è grave. L'allarme è gia rientrato ed esiste anche una piccola possibilità che possa recuperare già per sabato contro il Bologna. Confermata la forte contusione al collo del piede, ancora molto dolorosa ma la mobilità della caviglia è buona. Domani la decisione dopo la rifinitura della vigilia, mal che vada sarà a disposizione la prossima settimana per la sfida europea col Porto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Sospiro di sollievo in casa: l'di Cironon è. L'allarme è gia rientrato ed esiste anche una piccola possibilità che possa recuperare già per sabato contro il. Confermata la forte contusione al collo del piede, ancora molto dolorosa ma la mobilità della caviglia è buona. Domani la decisione dopo la rifinitura della vigilia, mal che vada sarà a disposizione la prossima settimana per la sfida europea col Porto.

