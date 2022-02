BRYAN ADAMS | in radio “KICK ASS” il nuovo singolo di BRYAN ADAMS

(Di giovedì 10 febbraio 2022) É inASS” ildiche anticipa l’album di inediti “So Happy It Hurts” in uscita l’11 marzo 2022. “Ass” è un brano scatenato che ci catapulta con nostalgia nel passato, con assoli di chitarra e un testo che inneggia ad alzare il volume e a lasciarsi andare al ritmo del Rock! È introdotto da un’incisiva dichiarazione d’intenti sul riportare “guitar, drums, bass, piano” nel mondo dopo un periodo di “bad music”. «”Ass” si apre con un sermone introduttivo di John Cleese che riassume la canzone, non c’è abbastanza rock and roll nel mondo … questo è quanto! Più chitarre, più batteria, uniamoci… lets rock» afferma. “So Happy It Hurts” è il quindicesimo ...

