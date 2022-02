Auto contro una mucca sulla Roma L’Aquila: ancora gravi l’ex calciatore e la moglie (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono ancora gravi, anche se stabili, le condizioni delle due persone rimaste coinvolte quattro giorni fa nell’assurdo incidente avvenuto sull’Autostrada Roma L’Aquila. Si tratta del Club Manager della Società Rimini Calcio, peraltro ex calciatore, Carlo Cherubini, e la moglie Valentina Scarchilli, che il 6 febbraio scorso hanno investito, uccidendola, una mucca che si trovava inspiegabilmente sulla carreggiata sulla Autostrada dei Parchi. Auto contro mucca sulla Roma L’Aquila: l’incidente ancora ad oggi sono diversi gli aspetti da chiarire. Da quanto si è appreso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono, anche se stabili, le condizioni delle due persone rimaste coinvolte quattro giorni fa nell’assurdo incidente avvenuto sull’strada. Si tratta del Club Manager della Società Rimini Calcio, peraltro ex, Carlo Cherubini, e laValentina Scarchilli, che il 6 febbraio scorso hanno investito, uccidendola, unache si trovava inspiegabilmentecarreggiatastrada dei Parchi.: l’incidentead oggi sono diversi gli aspetti da chiarire. Da quanto si è appreso ...

