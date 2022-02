Arriva la perturbazione di san Valentino | pioggia e anche neve

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “Dopo un lungo dominio che ha caratterizzato gran parte di questo anomalo inverno l’anticiclone, che per ora ha concesso al più qualche passaggio freddo su Adriatiche e Sud, si ritirerà finalmente in Atlantico consentendo l’arrivo di una sostanziosaatlantica”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega: “Torneranno così le tanto agognate piogge al Nord proprio nel giorno di San, con precipitazioni a trattiabbondanti inizialmente sul Nordovest, in successiva estensione al Nordest. Piogge e rovesci avanzeranno contestualmente sul medio versante tirrenico, per poi interessare in modo sparsoil resto d’Italia entro martedì 15. Il tutto accompagnato da un deciso rinforzo dei venti dapprima di Scirocco e Ponente, poi di Maestrale e Tramontana.” “Al Nord inoltre ...

È chiaro che non basterà una perturbazione per porre fine alla siccità ma si tratta pur sempre di un inizio. Viste le temperature, le nevicate saranno abbondanti in montagna e collina ma localmente... Dopo oltre due mesi di siccità con i fiumi in secca e le montagne marroni devastate dagli incendi l'inverno torna a ruggire con una perturbazione che riuscirà a "bucare" la campana anticiclonica che per oltre 60 giorni ha attanagliato le pianure del Nord tra siccità, venti di caduta, nebbie e forti gelate.