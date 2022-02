Alfa Romeo Tonale - Testa a testa tra Suv e concept (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le auto di serie stanno diventando sempre più simili alle concept che le hanno anticipate. Se un tempo i prototipi erano delle vere show car, oggi anticipano fedelmente le linee dei modelli di produzione. E anche l'Alfa Romeo Tonale ha seguito questa moda: criticata da molti per il suo design "troppo da prototipo" che "non arriverà mai in produzione", è pronta a debuttare sul mercato con linee molto simili a quelle presentate in anteprima mondiale al Salone di Ginevra del 2019. L'impostazione stilistica di base è rimasta praticamente invariata e solo pochi dettagli sono stati modificati, pur mantenendo fede all'originale. Abbiamo realizzato delle grafiche interattive per vedere, dettaglio per dettaglio, come e quanto è cambiata la Tonale di serie rispetto alla concept: le trovate qui ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le auto di serie stanno diventando sempre più simili alleche le hanno anticipate. Se un tempo i prototipi erano delle vere show car, oggi anticipano fedelmente le linee dei modelli di produzione. E anche l'ha seguito questa moda: criticata da molti per il suo design "troppo da prototipo" che "non arriverà mai in produzione", è pronta a debuttare sul mercato con linee molto simili a quelle presentate in anteprima mondiale al Salone di Ginevra del 2019. L'impostazione stilistica di base è rimasta praticamente invariata e solo pochi dettagli sono stati modificati, pur mantenendo fede all'originale. Abbiamo realizzato delle grafiche interattive per vedere, dettaglio per dettaglio, come e quanto è cambiata ladi serie rispetto alla: le trovate qui ...

