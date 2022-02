Alex Belli: la sua ex sarà una Pupa di Barbara d’Urso (Di venerdì 11 febbraio 2022) Barbara d’Urso sa il fatto suo ed accortasi del successo che sta ottenendo Alex Belli al Grande Fratello Vip (dove tornerà per due settimane in qualità di guest star), ha deciso di arruolare per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione la sua storica ex, Mila Suarez. Mila Suarez non è una ex “qualsiasi”, ma è un’ex decisamente ingombrante dato che pure recentemente ha inveito contro lui. “Alla fine hai trovato una donna al tuo stesso livello. Siete uguali. Per me rimani sempre un uomo traditore seriale, senza valori, senza personalità, senza niente. Hai usato Soleil per i tuoi sporchi comodi perché sapevi che lei era forte in televisione. Tu Alex sei sempre stato una prima donna. Tu non ami nessuna donna se non te stesso, dove c’è dell’interesse. Io ho vissuto con te due anni. ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 febbraio 2022)sa il fatto suo ed accortasi del successo che sta ottenendoal Grande Fratello Vip (dove tornerà per due settimane in qualità di guest star), ha deciso di arruolare per la nuova edizione de Lae il Secchione la sua storica ex, Mila Suarez. Mila Suarez non è una ex “qualsiasi”, ma è un’ex decisamente ingombrante dato che pure recentemente ha inveito contro lui. “Alla fine hai trovato una donna al tuo stesso livello. Siete uguali. Per me rimani sempre un uomo traditore seriale, senza valori, senza personalità, senza niente. Hai usato Soleil per i tuoi sporchi comodi perché sapevi che lei era forte in televisione. Tusei sempre stato una prima donna. Tu non ami nessuna donna se non te stesso, dove c’è dell’interesse. Io ho vissuto con te due anni. ...

